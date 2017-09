Beruset båtfører grunnstøtte

En mann i 50-årene er anmeldt for føring av båt i beruset tilstand. Det var sent i går kveld at mannen, sammen med tre andre personer, som også var beruset, kjørte på et skjær og grunnstøtte i Ølsfjorden i Vindafjord. Den 31 fot store trebåten tok inn vann og flere båter og ressurser ble med på redningsaksjonen, forteller Rune Plassen som er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.