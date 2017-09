Beruset 16-åring druknet – saken mot sjåføren henlagt

– Saken er henlagt på bevisets stilling. Påtalemyndigheten har ikke funnet bevis på at det har foregått straffbare forhold, at noen har hensatt noen i hjelpeløs tilstand, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland.

Helt siden august i fjor har politiet jobbet med drukningsulykken ved Lundevatnet nær Moi. En daværende 16-åring ble satt av på en rasteplass tydelig beruset, og to dager senere ble han funnet druknet. Sjåføren av bilen har vært siktet for å ha forlatt 16-åringen i en hjelpeløs tilstand.

Påtalemyndigheten opplyser ikke hvor svake bevisene var, eller hvor nær innpå de var at de kunne tatt ut tiltale.

– Henleggelse etter bevisets stilling er det normale henleggelsesgrunnlaget som brukes i denne type saker, sier Eritsland.

Sterkt beruset

16-åringen hadde vært på en fest sammen med noen venner da han på hjemturen ble satt av på en rasteplass på E-39 like ved fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Obduksjonsrapporten viser at gutten hadde en promille på 2,24.

Politiet endte først opp med en henleggelse av saken som intet straffbart forhold, men statsadvokaten ba politiet foreta nye avhør. Nå er dette gjort og statsadvokaten har landet på samme konklusjon som politiet – henleggelse.

– Det er en korrekt henleggelse. Jeg er veldig glad på vegne av min klient. Nå er saken endelig avgjort, sjåførens forsvarer, Odd Rune Torstrup.

– Hvordan har det siste året vært for ham?

– Det er klart at en sånn sak vil alltid hvile over en, men nå er det viktig at alle parter ser framover, sier advokaten.

Anbefaler klage

Faren til den avdøde gutten har engasjert advokat Svein Erling Jensen i saken.

– Jeg synes dette er feil en avgjørelse av statsadvokaten. Jeg mener absolutt at det som har skjedd er en straffbar handling og at den burde straffes, sier han.

Nå har Jensen tre uker på seg til å eventuelt klage henleggelsen inn for Riksadvokaten.

– Hva blir ditt råd til faren til gutten?

– Mitt råd vil være at vi sender inn klage til riksadvokaten når vi ser på hva som faktisk har skjedd, nemlig at denne gutten har blitt forlatt på et sted der det ikke er folk eller aktivitet. Dette burde absolutt vært en straffbar handling, sier Jensen.