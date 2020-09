– Det er eit effektiv system med kontantar. Det går mykje treigare i butikkane med kort. Eg har til og med hatt stoppeklokke for å ta tida.

Det seier Birger Vormestrand som driv målingsbutikken Birger Vormestrand AS i Stavanger sentrum. Kjem du inn som kunde her så får du ikkje betale med kort.

Som einaste tilsette i butikken skulle ein kanskje trudd at ein kortterminal hadde vore til god hjelp. Men det hadde berre ført til meir arbeid, meiner han.

– Skal eg ha enno meir å passe på så blir det meir komplisert, seier Vormestrand som gjennom arbeidsdagen passar på ristemaskin, brekkemaskin og blandemaskin i tillegg til å halde oppe god kundeservice.

– Eg liker å bruke tid på kunden. Ikkje tekniske ting som kan gå sund.

Om fem år kan dei døy ut

Ei spørjeundersøking Norges Bank har gjort i vår viser at berre 3 prosent av kjøpa i hushald er gjort med kontantar. I fjor låg talet på 9 prosent, og i 2018 på 11 prosent.

Resultat av Norges Bank si spørjeundersøking mot norske hushald som kartlegg bruken av kontantar. Foto: Noregs Bank

Frå januar til og med juni i år er uttak av kontantar i butikkar blitt redusert med 34 prosent samanlikna med i same periode i fjor. Konserndirektør for kommunikasjon og berekraft i SR-bank, Thor-Christian Haugland, meiner koronapandemien har skulda i akkurat denne nedgangen.

– Ja, det er heilt sikkert at pandemien har hatt stor innverknad. Frykta for smitte har gjort at folk ikkje ønskjer kontantar.

Thor-Christian Haugland i SR-Bank trur alle tilpassar seg til å betale med kort. Likevel forstår han behovet folk har for å kjenne på den konkrete verdien av kontantar. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Haugland trur det kan vere ein sjanse for at me seier farvel til setlar og myntar allereie om fem år.

– Viss me etter kvart nærmar oss ein stad mellom 0,5 og 1 prosent bruk av kontantar, så skal det ikkje mykje til for at dei er heilt ute. Noreg har grunnlag for å bli første land som avviklar kontantar.

Han trur dermed Vormestrand, og andre butikkar som tviheld på kontantane, må bli meir digitalisert.

– Du vel vekk ei stor kundegruppe om du ikkje tek kort, og det gjev eit grunnlag for nedlegging.

Vil tene samfunnet

Sett bort frå målingsbutikken til Vormestrand, så merkar dei fleste at bankkortet har hovudrolla i handelen.

– Me har merka stor nedgang etter korona. Dei få som bruker kontantar er nokre turistar og eldre, seier Astrid Pedersen som jobbar på Godt Brød.

Astrid Pedersen, og resten av dei tilsette på Godt Brød, må byte hanskar kvar gong dei tek i kontantar. Foto: Marie Håland / NRK

For dei er det ikkje snakk om eit tap.

– Det er lettare for oss utan. Det går fortare, og me slepp å handtere veksel.

Heller ikkje dei tyske turistane John og Katie er forkjemparar for norske myntar og setlar.

– Me bruker berre kredittkort, og har ikkje noko behov for kontantar. Sett bort frå at ein ofte må ha småmyntar for å bruke toalett rundt i Europa. Det bør dei slutte med.

For Vormestrand vil det bli vanskelegare om kontantane forsvinn. Haugland trur samfunnet vil tene på det. Det er berre nokre små problem som kan dukke opp i ei verd utan handfaste pengar.

– Korleis skal tannfea betale for tenner utan kontantar?

– Ho kan bli digital og bruke vipps. Tannfea er lur, seier Haugland.