Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi synes veldig synd på Veton, som føler at han har ødelagt for alle. Men dette kunne ha skjedd med hvem som helst.

Daglig leder i Viking FK, Eirik Bjørnø, speider ut over ei tom gressmatte. Viking-spillerne skulle ha vært på trening før helgens bortekamp mot Odd. Slik ble det ikke.

TESTET POSITIVT: Viking-spiss Veton Berisha testet onsdag positivt for covid-19. Nå er hele laget i karantene. Foto: Eirin Larsen / NRK

Onsdag ble det klart at spiss Veton Berisha har testet positivt for koronaviruset.

Hele troppen er satt i karantene. I tillegg til Odd-kampen er også neste helgs hjemmekamp mot FK Haugesund utsatt.

Vil ha nytt testregime

– Nesten alle spillere og trenere er nå testet. Svarene får vi løpet av det nærmeste døgnet. Vi tar konsekvensene av dette, og skal komme oss godt gjennom det, sier Bjørnø.

Reglene i norsk fotball er klare. Selv om klubbene har strenge smitteverntiltak, må alle nærkontakter til en smittet i ti dagers karantene.

– Det går ikke an å teste seg ut av karantene i Norge. Vi må bare smøre oss med tålmodighet. Er testene negative kan spillerne i alle fall trene for seg selv.

Det er slike situasjoner Norges Fotballforbund (NFF) har fryktet.

– Dette er beklagelig, men ikke direkte uventet. Etter at bestemmelsene rundt nærkontakter ble endret i sommer, har det øket risikoen for at smitte vil kunne påvirke våre turneringer, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn i en pressemelding.

VIL HA ENDRING: Leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, sier forbundet er i dialog med Helsedirektoratet om nytt smittevern-regime i toppfotballen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forbundet har derfor søkt om å erstatte obligatorisk tidagers karantene med utvidet testing av spillere, slik det gjøres i andre ligaer i Europa. Søknaden er nå til behandling i Helsedirektoratet.

Bjørnø sier Viking forholder seg til det NFF bestemmer.

Det gjør også FK Haugesund, som skulle ha møtt Viking 25. oktober. Trener Jostein Grindhaug er for mest mulig testing, men vil samtidig beholde det strenge smittevern-regimet.

HAR VENTA PÅ DET: Trener i FK Haugesund, Jostein Grindhaug, er overrasket over at det har gått så lang tid før en spiller i eliteserien ble smittet. Foto: Marit Hommedal

– Det er viktig at fotballen bidrar i dugnaden, på linje med resten av samfunnet.

Tettere kampprogram

NFF vil komme tilbake til når de utsatte kampene skal spilles.

Viking håper og tror at saken ikke får sportslige konsekvenser for laget, som ligger midt på tabellen etter 20. serierunde.

Testsvarene avgjør, men det blir uansett et svært tett kampprogram i november og desember. Det kan påvirke resultatene.

– Landslagspausen kan kanskje benyttes, men det blir trangt. Siste serierunde er 19. desember. Enkelte her spøker med at de kanskje slipper å gå i kirken på julaften i år.

Viking innførte, i likhet med andre eliteserielag, strenge smitteverntiltak i mars. Spillerne har eget spiserom, febertestes hver dag, og er ikke i kontakt med administrasjonen.

Ifølge NFF er det ingen mistanke om brudd på protokollene i denne saken.

STRENGE TILTAK: I Viking-garderoben skal være en meter mellom hver sitteplass, sier daglig leder Eirik Bjørnø. De fordeles på to garderober, og trenerne har sin egen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Smittet i familien

Berisha hadde ingen symptomer i forkant av testingen, og resultatet ble kjent onsdag.

Testen ble gjort fordi spilleren hadde hatt nærkontakt med en smittet person i sin familie. Den smitten ble kjent tirsdag kveld, og Berisha deltok ikke i onsdagens trening. Nå er han i isolasjon.

– Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men synes det selvsagt er veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test, sier Berisha i pressemeldingen fra NFF onsdag kveld.

Spissen er mer opptatt av konsekvensene for laget, enn for sin egen helse.

– Det kjipeste er ikke at jeg selv må i isolasjon, men at laget må i karantene og dermed forskyve kamper.