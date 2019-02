– Vedkommende er utvist fra Norge i to år, sier leder i utlendingsseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørner Snilsberg.

Den estlandske sjåføren er på vei ut av landet. Tirsdag ettermiddag får NRK opplyst at han sitter på et fly til hjemlandet.

Politiet ba i går UDI fatte et vedtak om utvisning. Tirsdag kom vedtaket. Det beskriver en rekke kritikkverdige forhold, ifølge Snilsberg:

En rekke brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Tekniske mangler på kjøretøyet

Manglende vilje til å utbedre pålegg som Vegvesenet har gitt

Ulike forhold knyttet til oppholdstillatelse og utførelse av arbeid i Norge

Bilbergingsfirmaet fra Estland har operert på norske veier i flere år uten at eieren har brydd seg om hviletidsregler, slitte dekk og bremsesystem.

Dette ble lagt ut på Vegvesenet sin Twitter-side etter at den aktuelle bilen ble tatt i kontroll på Magnormoen i Hedmark i mars i fjor. Sjåføren fikk blant annet kjøreforbud for slitte dekk, og han ble meldt til politiet for ulovlig kabotasje og brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Foto: Bilde frå Vegvesenet si facebookside

Har fått seks kjøreforbud

Det fikk politiet til å sette ned foten forrige uke.

– Vi ser alvorlig på disse forholdene. Særlig mangler på kjøretøyet, som sviktende bremser, kan få store konsekvenser, sier Snilsberg.

Han forteller at lignende saker tidligere har ført til utvisning av andre EØS-borgere.

Estlenderen har flere ganget blitt stoppet i trafikkontroller med en spesialbil som har vært til fare for trafikken. Samtidig har han vist liten vilje til å rette feil og betale bøter.

De siste tre årene har han fått kjøreforbud hele seks ganger. Nå er førerkortet beslaglagt.

Feil i åtte av ni kontrollar Ekspandér faktaboks Januar 2016, Taraldrud – mangla prov på yrkessjåførkompetanse, fekk køyreforbod for brot på kabotasjereglane i yrkestransportlova og skriftleg åtvaring for brot på kviletidsreglane.

– mangla prov på yrkessjåførkompetanse, fekk køyreforbod for brot på kabotasjereglane i yrkestransportlova og skriftleg åtvaring for brot på kviletidsreglane. November 2016, Notodden – køyreforbod for å transportera eit havarert køyretøy som var lengre enn det som er lovleg, hengaren mangla ABS-bremser, køyretøya var ikkje i forsvarleg stand og var direkte farlege for andre trafikantar.

– køyreforbod for å transportera eit havarert køyretøy som var lengre enn det som er lovleg, hengaren mangla ABS-bremser, køyretøya var ikkje i forsvarleg stand og var direkte farlege for andre trafikantar. Mars 2018, Trofors – køyreforbod for slitne dekk og overlastgebyr.

– køyreforbod for slitne dekk og overlastgebyr. Mars 2018, Magnormoen – køyreforbod for slitne dekk, køyrde på vinterføre utan å koma kravet om dekkskifte i møte, meld til politiet for ulovleg kabotasje og sjåfør meldt til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane.

– køyreforbod for slitne dekk, køyrde på vinterføre utan å koma kravet om dekkskifte i møte, meld til politiet for ulovleg kabotasje og sjåfør meldt til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglane. Mars 2018, Arendal – skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane.

– skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane. April 2018, Ørje – gebyr og køyreforbod på grunn av vekt.

– gebyr og køyreforbod på grunn av vekt. April 2018, Håbakken – køyreforbod for køyring med tilhengar utan ABS-bremser.

– køyreforbod for køyring med tilhengar utan ABS-bremser. Februar 2019, Støkken – ingen merknadar.

– ingen merknadar. Februar 2019, Krossmoen – meld til politiet for brot på køyre- og kviletidsreglar, køyreforbod på grunn av feil på bremsesystem og ulovleg folie i vindaugo. (Kjelde: Statens vegvesen sitt arkiv tilbake til 20. januar 2016)

– Utvisningen skjer grunnet fare for gjentakelse av nye straffbare forhold, og den risikoen som er forbundet med brudd på vegtrafikkloven, sier Snilsberg.

Politiet opplyser at bilen ikke er formelt inndratt, men den vil bli fraktet til en oppbevaringsplass som de disponerer i påvente av at firmaet sender en representant for å betale bøtene og hente bilen.

Vegvesenet: – Det er ekstremt

I Vegvesenet er de glad for at politiet har tatt affære, og at saken har fått en avslutning.

– Sjåføren har vært inne på mange kontroller, uten å gjøre opp for seg. Det er ekstremt og mer alvorlig enn vi er vant med, sier faggruppeleder i utekontrollen i Vegvesenet, Paal Fossan.

Dette bilde er fra den siste kontrollen spesialbilen fra Estland ble stoppet i. Sjåføren kjørte fra kontrollstasjonen uten å fikse opp i feilene som ga han kjøreforbud. Foto: Vegvesenet

Totalt skal estlenderen ha 40.000 kroner i ubetalte bøter. NRK har prøvd å komme i kontakt med mannen, uten hell. Han har også takket nei til tilbudet om advokat, opplyser politiet.

– Vi gjør vedtak og bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig for å ivareta trafikksikkerheten. Når sjåfører ikke etterkommer påleggene, er det svært uheldig, avslutter Fossan.