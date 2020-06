Berger to kvinner på Kjerag

To kvinner i 20 årene har gått seg fast på fjellet ved Kjerag. De har tatt seg inn i en hytte ved Låterviksvatnet. Risikoen for å sende redningsmannskaper til fots er for stor, på grunn av dårlig vær. Hovedredningssentralen har sendt regningshelikopter for å hente dem ned.