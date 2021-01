Sirdal ble rammet av kraftig uvær, gjentatte strømbrudd og manglende mobildekning i helgen.

Det gjorde at både kommunen og politiet ba folk om å la være å dra opp til hyttene sine.

Det får daglig leder i Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest, Ivar Anton Nøttestad, til å reagere. De har beredskap i Sirdal hver helg gjennom vintersesongen.

– Jeg tenker at det blir å rope «ulv, ulv». Det er viktigere å informere folk om utfordringene, så kan de selv velge om de vil ta hensyn til det, sier Nøttestad.

Mandag var det fremdeles mye snø som lå på strømledningene i Sirdal. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Severin Suveren-takter

I over to døgn var nærmere 3500 husstander i kommunen uten strøm, og de fleste av disse var hytter.

Søndag kveld var heldigvis både strøm og mobildekning tilbake for alle i Sirdal.

Ordfører Jonny Liland (Ap) skjønner lite av kritikken fra Nøttestad.

– Jeg synes det er litt sånn Severin Suveren-takter over de uttalelsene. Jeg vil oppfordre folk til å lytte til kommunen og politiet når det kommer slike råd. Det er kun fordi vi vil folk vel, og fordi vi har ganske god oversikt over situasjonen, sier Liland.

Jonny Liland er ordfører i Sirdal kommune. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nøttestad mener at det ikke bød på særlig store utfordringer å reise til Sirdalen i helgen, og sier at det verste uværet var over fredag morgen.

– Det er ikke så mange år siden vi ikke hadde mobiltelefon. Da måtte man til nærmeste fasttelefon for å få hjelp. Utfordringen er at det ikke er en god plan B når nettet går ned, sier han og håper at kommunen evaluerer og tar lærdom av helgens hendelser.

Les også: Savnet par funnet i Sirdal

Tung snø og kraftig vind forårsaket strømbruddet. Slik så en bil ut etter en natt i Sirdal. Foto: Odd Joar Moen

Færre besøkende

Ordføreren forteller at det var færre besøkende i Sirdal i helgen enn det normalt ville vært.

– Det virker som folk i stor grad fulgte oppfordringen, og det er vi veldig glad for, sier Liland og legger til:

– Det var noen tilfeller der kommunen ble bedt om assistanse og det kom noen bekymringstelefoner, men alt i alt ser det ut som om dette har gått veldig greit.