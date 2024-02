Ber politikarane snu i ferjesaka

Aksjonsgruppa for gratis ferjer i Rogaland har sendt eit ope brev til politikarane i Fylkestinget. Der ber dei politikarane om å utsetje gjeninnføring av betaling for bilar frå 1. april til 1. juli. Aksjonsgruppa reknar med at det kjem signal frå regjeringa i revidert nasjonalbudsjett, som ikkje gjer det mogeleg for fylkespolitikarane i Rogaland å innføre slik betaling.