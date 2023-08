Ber om varetekt i fire uker

Politiet kommer til å be om at kvinnen som er siktet for drap på en mann i 60-årene i Ølensvåg i Vindafjord blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser politiadvokat Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Kvinnen nekter straffskyld for drapet. Det er fengslingsmøte i Stavanger i dag klokka 12.