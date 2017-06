Ber om usikret lån

Viking fotball A/S ber i et brev, som Lokalen har fått tilgang til, om et kortsiktig usikret aksjonærlån. Disse pengene skal sikre at klubben står rustet til spillerkjøp så snart overgangsvinduet åpner.En annen grunn til at klubben ber om dette lånet er å sikre en vanskelig økonmisk situasjon som kan oppstå på høsten.