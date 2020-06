Ber om fire ukers varetekt

Politiet ber om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, de to første i isolasjon, for en 29 år gammel mann. Han er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking på bedriftshotellet i Sandnes tirsdag. Forsvareren ber om at han løslates.