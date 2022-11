Ber om fire uker i varetektsfengsel i drapssak

Mannen og kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap i Stavanger lørdag kveld fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett, rettssted Jæren i dag, henholdsvis klokken 12.00 og 13.30.

– Vi vil be om fire ukers varetektsfengsling med brev-, besøks- og medieforbud for begge to, sier politiadvokat Marita Hagen.

To av disse ukene vil de be om full isolasjon.