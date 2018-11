Ber om fire uker i varetekt

Politiet ber om fire uker i varetekt for den 27 år gamle mannen som stakk to politifolk med kniv natt til søndag i Egersund. Det opplyser politijurist Stian Eskeland. Mannen forklarte seg om i går om det som skjedde og politiet mistenker at mannen var påvirket av narkotika under hendelsen.