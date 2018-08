Ber om fire nye veker

Politiet begjærer fire nye uker varetektsfengsling for 21-åringen, som er siktet for å ha stått bak alle åtte brannene på Bryne den siste tiden. De to andre som er siktet, for henholdsvis syv og én brann, blir løslatt, bekrefter politiadvokat Mina Kristin Rød til NRK.