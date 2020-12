Ber om fengsel for én av de siktede

Politiet ber om fire ukers varetektsfengsling for én av de to siktede etter skyteepisoden på Los Tacos i Stavanger. To menn, på henholdsvis 34 og 36 år er siktet for drapsforsøket, men politiet sier til NRK at mistanken mot 36-åringen er svekket.