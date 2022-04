Ber om 12 nye uker for Tengs-siktet

Politiet varsler at de vil be om 12 nye uker varetektsfengsling for 51-åringen fra Karmøy som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, skriver Haugesunds Avis.

51-åringen har sittet i over et halvt år i varetekt når varetektsperioden går ut tirsdag.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier de har som mål å bli ferdig med etterforskningen av Tengs-saken før sommerferien.