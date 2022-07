Ber Lyse øke magasinfyllingen

Senterpartiordførere og varaordførere

i Lyses eierkommuner ber energiselskapet Lyse sørge for en så høy magasinfylling at det ikke er fare for rasjonering av strøm til vinteren.

De ber nå lederen for bedriftsforsamlingen i Lyse innkalle til ekstraordinært møte snarest mulig for å avklare situasjonen.

– Som eiere av Lyse må Stavanger og de andre kommunene gjøre alt som står i vår makt for å hindre rasjonering av strøm, sier fungerende ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken. Hun mener Lyse må få opp fyllingsgraden, slik at det er nok strøm til vinteren og våren.