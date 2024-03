Ber ikke om fengselsstraff i voldssaken på Karmøy

Aktor ber ikke om fengselsstraff for 16-åringen som er tiltalt for grov vold mot utviklingshemmede Tor Inge Dahl (60) på Karmøy i fjor, melder Haugesunds Avis.

I sin prosedyre sa statsadvokat Arvid Malde at straffutmålingen i denne saken er svært vanskelig. Både ubetinget fengsel, én del ubetinget ungdomsfengsel og en annen del betinget og ungdomsstraff er vurdert.

– Etter å ha vurdert alle forhold samlet, er vi under betydelig tvil kommet til at vi vil nedlegge påstand om ungdomsstraff, sa han.

– Det betyr at flere instanser lager et opplegg som ungdommen må følge. Hovedformålet med det er å unngå ny kriminalitet og også sørge for at barnet får en god utvikling, sier Malde til Haugesunds Avis.

Han ba om gjennomføringstid på tre år, subsidiært fengselsstraff på tre år. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år.

Dahl er 100 prosent ufør etter voldshendelsen.

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for Tor Inge Dahl. Hun mener det ikke er uventet at aktor ber om ungdomsstraff.

– De fleste synes nok også det i utgangspunktet er forståelig at mindreårige straffes mildere enn voksne, sier hun til Haugesunds Avis.