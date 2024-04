Ber foreldre hente skolebarn i Karmøy

Karmøy kommune blir foreldre selv hente elever som har behov for skoleskyss. Snøværet har ført til at alle busser står på Haugalandet, og det vil de gjøre til klokka 18 i kveld, melder Vy.

På sine hjemmesider skriver kommunen:

– Skolene har personale som vil være til stede inntil barna er hentet. Vi har forståelse for at det er krevende for foreldre, eller andre foresatte, å hente barna. De trafikale utfordringene rammer alle. Det er derfor viktig å presisere at barna blir ivaretatt inntil de blir hentet. Koordiner gjerne henting om det er mulig.