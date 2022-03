Ber folk være obs på glatt veibane etter oljesøl

Det er oljesøl på fylkesvei 4760 Dreganesvegen, Ølen i Vindafjord. Oljen skal strekke seg over et område på cirka 200 meter. Entreprenør er på vei. Vegtrafikksentralen ber folk være obs på at det kan være glatte partier på veien.