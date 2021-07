Ber folk sortere søppel riktig

Haugaland interkommunale miljøverk, HIM, ber folk om å sortere søppelet sitt riktig. Det hives mye rart i husholdningsavfallet, sier renovatør Jørgen Golten til Haugesunds Avis. Han opplevde nylig at noen hadde kasta et brannslukningsapparat i husholdningsavfallet, noe som kunne vært svært farlig.