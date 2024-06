Ber folk la være å rydde steinras

Veitrafikksentralen reagerer på at folk som kom til et rassted mellom Ropeid og Drengstigtunellen på fylkesvei 517 i formiddag, ryddet veien for steiner selv.

– Generelt oppfordrer vi aldri folk til å rydde i veibanen når det er uoversiktlig og det har komme ned større steiner. Det er ikke å anbefale, sier trafikkoperatør Magnus Maridal til Suldalsposten.