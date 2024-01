Ber folk kjøre forsiktig

Det har snødd godt i Rogaland i natt, og det skaper utfordringer i trafikken. Vegtrafikksentralen ber folk kjøre pent.

– Det er stort sett greie forhold, men sideveier kan være utfordrende. Vi har fått en del henvendelser om glatt vei fra ytre strøk sør i Rogaland, sier trafikkoperatør Marianne Hove i Statens vegvesen.

Hun minner om at det fremdeles er et pågående farevarsel for snø.

– Det er også meldt mer snø utover dagen. Hvis du skal kjøre bil, må du være godt skodd og senke farten etter forholdene der du er, sier Hove.