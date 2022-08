Ber eige parti om å snu i Forsand-saka

Strand senterparti ber partileiinga om å omgjera vedtaket om å la gamle Forsand vera ein del av Sandnes kommune. Lokallaget ber stortingsgruppa om å støtte eit KrF-forslag på Stortinget, om å flytte gamle Forsand til Strand i staden. Viss ikkje er resultatet av denne saka øydeleggjande for veljarane si tillit til lokaldemokratiet, i tillegg til at det er demotiverande for lokale tillitsvalde, skriv leiinga i Strand Senterparti.