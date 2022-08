Ber dagligvarekjedene sikre grønnsaker til vinteren

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber dagligvarekjedene ta ansvar for at det er norske gulrøtter og andre grønnsaker til vinteren. NRK fortalte tidligere i uken at bønder vurderer å pløye grønnsakene ned i jorden igjen fordi strømprisen gjør at det koster for mye å lagre grønnsakene. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff mener dagligvarekjedene må garantere produsentene en pris hvor kostnadene er dekket uten å legge på egen avanse.