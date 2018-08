Bent Høie vil bli fylkesmann i Rogaland

Helse- og omsorgsministeren stiller ikkje til attval for Høgre i 2021.

– I 2021 har eg vore øve 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å sleppa andre til. Embetet som fylkesmann i Rogaland er ein unik moglegheit til å fortsett kunna jobba for heimfylket mitt, men i ein annan rolle. Difor søker eg dette embetet no, seier Høie.

Høie held fram som statsråd ut perioden.

– Eg held fram som helseminister, og blir sitjande i regjering så lenge statsministeren ønsker det. Arbeidet med å skapa pasienten sin helseteneste har aldri vore meir givande, og mykje er framleis ugjort. Eg gler meg til å jobbe vidare med det, seier Høie.

Magnhild Meltveit Kleppa sluttar som fylkesmann i Rogaland november i år, etter fem år i embetet.

Vil sleppa andre til

Høie rosar dei lokale politikarane frå Rogaland.

– Høgre sine noverande stortingsrepresentantar frå Rogaland er veldig dyktige. Eg meiner det er rett at andre ved neste val toppar lista til Rogaland Høgre, seier Bent Høie.

Han held fram:

– Me har fira representantar på stortinget no som er veldig flinke. Eg meine det er den beste gjengen me har hatt på stortinget, så lenge som eg har følgt med i politikken i alle fall.

Høie leverte jobbsøknaden i dag og seier til NRK, at han aldri har vore på jobbintervju før.

– Det næraste eg har vore eit jobbintervju er i samtale med statsministeren, seier Høie og ler.

Han håpar likevel at han får jobben.

– Eg veit ikkje kven andre som søker, men eg har lyst på jobben og eg håpar at eg får den.

Lang karriere

Høie har sidan 16. oktober i 2013 vore helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering.

I dag blei det klart at Høie vil søke på ny jobb. Foto: Erik Waage / NRK

Helseministeren kom tidleg inn i politikken, først som leiar i Rogaland Unge Høyre 1990–1992. Lokalpolitisk var han medlem av Rogaland fylkesting frå 1992–2000, medlem av fylkesutvalet frå 1999–2000, og medlem av Randaberg kommunestyre frå 1992–1995.

Han var medlem av Stavanger bystyre frå 1999–2003, etter å ha vore politisk rådgivar for Høgre sin bystyregruppe i fira år.

Høie var 1. vararepresentant til Stortinget 1997–2001, og blei fast representant då Jan Johnsen døde den 8. april 2000.