Bensinstasjon forsøkt ranet på Ålgård

Bensinstasjonen Circle K på Ålgård i Gjesdal kommune er stengt etter at det har vært et ransforsøk der. Politiet har kontroll på vedkommende, som er under strafferettslig alder. Det er også kontakt med foresatte.

Vedkommende hadde pekt på betjeningen med det politiet kaller en gjenstand, og bedt om røyk og penger.