– Jeg har vært irritert og forbannet. Vi var jo på en måte kompiser med dem. Det er en situasjon som ikke er kjekk for noen av oss, sier Hammer.

Natt til 2. april 2022 hadde russefeiringa til Bendik Hammer og vennene hans akkurat startet. På vei hjem til Eigersund skjedde imidlertid det som kunne ha tatt livet av flere ungdommer.

Russebussen «Fjellstua 2022» tok fyr.

Alle ungdommene kom seg heldigvis ut av bussen helskinnet, men de kunne ikke gjøre annet enn å se på at den brant til grunne.

I bussen stod et lys- og lydanlegg, som var leid av selskapet DinBuss AS.

Et anlegg russegruppa ikke hadde fått lov til å forsikre. Forsikringsselskaper vil nemlig ikke forsikre busser eller utstyr for russen.

Bendik Hammer må møte russebusselskapet DinBuss AS i en rettssak etter at russebussen brant ned. Foto: Privat

Måtte betale for bussen

Russebussen hadde de allerede videresolgt til neste kull. Disse pengene måtte de betale tilbake, siden det ikke var noen buss å overlevere.

Dermed stod de fortsatt igjen med gjeld på bussen.

Et møte med DinBuss like etter brannen ga imidlertid guttegjengen ro.

– De var veldig klar på at det ikke skulle bli noe millionbeløp i gjeld på oss, husker Hammer.

Men noen uker senere fikk Hammer en stevning i posten.

DinBuss, som framleide dette lys- og lydanlegget for en nederlandsk aktør, krevde 1,5 millioner kroner i erstatning.

Men kostet det egentlig så mye?

Hammer kom med et motkrav, hvor han krevde erstatning fra DinBuss AS. Han krevde seg også frifunnet for kravet fra DinBuss.

Hammer mener nemlig at brannen ble forårsaket av DinBuss sin uaktsomhet i forbindelse med montering og installasjon av anlegget.

Retten har i en kjennelse krevd at DinBuss skal legge frem alle avtaler, korrespondanse og fakturaer fra Aggregatparken AS og Rent-All BV.

Det er disse selskapene som igjen leverer lydanlegget til Din Buss.

For DinBuss har nemlig lagt frem to fakturaer, samt en liste med verdioversikt. Disse fakturaene vitner om krav i en helt annen størrelsesorden enn det selskapet har uttalt til media tidligere og tatt utgangspunkt i saken.

Bendik Hammer har en stor russegruppe i ryggen når han møter busselskapet i retten. Foto: Privat

Plutselig ble kravet 400.000 kroner mindre

Faktisk ble kravet mot Hammer nedjustert med nesten 400.000 kroner etter at DinBuss ble bedt om å dokumentere sitt eget tap.

– Det er det som er så sykt. De bare antok en pris i begynnelsen. Så bommet de med 400.000 kroner. Det er ikke en liten feil, akkurat. Og ikke småpenger for en 19-åring, sier han.

Hammer har også bedt om at det oppnevnes en sakkyndig, ettersom partene er svært uenige om grunnen til brannen og andre tekniske forhold.

Dette har DinBuss nektet. Sør-Rogaland tingrett har likevel gitt Hammer medhold i saken.

En representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) går inn som sakkyndig.

Guttene i ryggen

Offisielt er det bare han som er saksøkt av DinBuss AS. Men han har med seg alle guttene på russebussen i ryggen.

Det er godt.

– Så om vi taper rettssaken, spleiser vi på det, sier han.

De vet fortsatt ikke årsaken til brannen, og politiet henla saken måneden etter at det skjedde.

Det irriterer Hammer litt at de aldri fikk svar på hva som skjedde.

Derfor er han glad for at retten ga han medhold i at det skulle oppnevnes en sakkyndig, som kanskje kunne si noe om hvor brannen startet.

Hammer er imidlertid rimelig sikker i sin sak.

– Vi har både bilder og video av at den startet bak i bussen, hvor både aggregatet og store deler av DinBuss' tekniske installasjon var, sier han.

Hammers advokat, Sjur Løbø Solhaug, ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media.

– Jeg har selvsagt en rekke synspunkter både på saken og det at DinBuss som næringsdrivende velger å saksøke en 19 år gammel forbruker. Det jeg har å si ut over dette kommer til å bli sagt i retten mellom 12. og 14. juni, sier han til NRK.

– Kynisk bransje

I tiden etter brannen er han glad for at han fikk god støtte fra venner og foreldre.

Foreldrene til guttegjengen tok stort sett styring på de tingene som måtte gjøres i russetiden, slik at guttene skulle kunne ha det mest mulig bra.

– Russetiden ble sinnssykt bra, tross alt.

Nå gleder han seg til å få saken opp i rettssystemet.

– Det er en viktig sak, som er viktig å få frem. Vi kjemper også for kommende russ, som blir eksponert for den businessen. Det trengs en opprydning i den. Den er veldig kynisk, sier han.

Rettssaken starter i Sør-Rogaland tingrett 12. juni. Det er satt av tre dager.

Senket kravet uoppfordret

Sverre Tostensen i DinBuss, skriver i en SMS til NRK at av respekt for domstolen vil de unngå så langt det lar seg gjøre å forhåndsprosedere.

– Hammer er saksøkt, da han var leietaker for utstyret som brant opp under leieperioden. Vi har tidligere åpnet for rettsmekling i håp om å sammen finne en løsning, men dette ble avslått av motparten.

Han forklarer at grunnen til at kravet ble senket med 400.000, var at utleier først presenterte et krav, som senere viste seg å bli noe lavere.

– Kravet vårt er likt det våre utleiere krever fra oss. Vårt krav ble nedjustert uoppfordret, skriver Tostensen.