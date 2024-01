Belgisk klubb vil kjøpe Viking-keeper

Den belgiske klubben Kortrijk vil kjøpe Viking-keeper Patrik Gunnarsson, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått et bud, og at det er litt fram og tilbake mellom klubbene. Det er vanskelig å si hva dette ender med, sier Vikings sportsdirektør Erik Nevland til avisa.

Det belgiske laget spiller i den øverste divisjonen, men ligger sist på tabellen med 14 poeng etter 22 kamper.

Hva som skjer med Vikings keepersituasjon hvis han selges gjenstår å se.