Bekymret for ungdomsfest

Politiet i Stavanger er bekymret for at mange ungdommer vil samles igjen til fest på Vaulen badeplass i kveld. Politiet ber foreldre møte opp. I helgen var et par hundre ungdommer helt ned i 13 års alderen på fest på Vaulen. Mange var overstadig beruset, det var flere voldshendelser, og det var salg av narkotika.