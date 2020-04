Bekymret for storinnrykk i Madlaleiren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er litt spesielt, sier Ane Westhagen-Fladset.

Hun og Per Martin Samakrai Hauan er de to første rekruttene som er ankommet KNM Harald Haarfagre, Madlaleiren, i Stavanger.

Det er ventet flere busslass med rekrutter til leiren søndag og kommende uke, og totalt skal det være 907 rekrutter i leiren. En uvanlig samling av mennesker nå om dagen.

– Jeg er ikke så nervøs fordi vi blir godt tatt vare på og er i gode hender, sier Westhagen-Fladset.

Det første som vil møte rekruttene er en korona-test. På landsbasis skal forsvaret teste 1200 rekrutter.

Rundt halv to søndag ettermiddag kom den første bussen med rekrutter til Madlaleiren. Kun fem rekrutter var i bussen. Grunnet smittehensyn vil Sjøforsvaret maksimalt frakte elleve rekrutter i bussene om gangen. Dermed vil det altså bli noen bussturer for bussjåførene, som frakter rekrutter til leiren, fremover. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Flere tester

– Vi vil ta imot soldatene her. Det vil bli tatt blodprøver for å påvise antistoffer og en dyp nese- og halsprøve. De vil også fylle ut et skjema elektronisk.

Oberstløytnant Erling Rein viser NRK gymsalen som er rigget til korona-testing i KNM Harald Haarfagre, Madlaleiren i Stavanger.

Rekruttene vil bo i leiren i åtte uker. Totalt vil de bli testet tre ganger før de reiser videre. Leiren har satt opp fem spiseområder for å unngå at det blir for store forsamlinger.

Korona-test på Madlaleiren, demonstrert av to ansatte i leiren. Totalt skal over 900 rekrutter testes her den neste tiden. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Rekruttene vil bo i mindre grupper og ikke kunne gå til rom der andre bor. Det vil også være helsepersonell til stede i leiren, et karanteneområde og et isolat. Rekruttene får ikke ta permisjon og forlate leiren i åtte uker. Ledelsen i leiren mener tiltakene som er gjort er gode nok.

– Vi tror absolutt at tiltakene vi gjør er tilstrekkelig. Det mener også ekspertisen som rådgir oss. Både med testing, separering av personell og andre tiltak, sier sjef for Madlaleiren, Ronny Kristoffersen.

Bekymret

Til tross for tiltakene har ledelsen i Stavanger kommune vært bekymret før storinnrykket på militærleiren.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) frykter at et utbrudd i Madlaleiren kan sprenge kapasiteten på SUS. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Da vi høre om planene for en måned siden, var vi en situasjon der vi gjorde alt vi kunne for å begrense smitte. Da syntes vi det hørtes uforsvarlig ut, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

Situasjonen siden den gang har endret seg, og overlegen er nå mer optimistisk på at situasjonen er kontrollerbar.

– Men det er fortsatt en utfordring, legger han til.

Også ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er bekymret.

– Vi er veldig glade for tiltakene som er gjort. Men det jeg frykter er at vi skal få en situasjon der vi ikke har kontroll på spredningen. Der vi får mange nye smittede, flere alvorlige tilfeller med smitte, og at det vil sprenge kapasiteten på sykehuset, sier hun.

Korona-test på Madlaleiren, demonstrert av to ansatte i leiren. Sjøforsvaret har hentet inn over 60 personer som skal ha ansvar for testingen. Korona-testene vil bli sendt med ekspresstransport til Oslo universitetssjukehus for analysering. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Nødvendig

Leirsjef Kristoffersen forstår bekymringen, men han mener det er nødvendig å gjennomføre den grunnleggende utdanningen som soldatene i luft- og sjøforsvaret har på Madla.

– Det jeg er mest bekymret for er om vi får smitteutbrudd, er at jeg ikke kan løse oppdraget mitt som er å utdanne dyktige rekrutter, sier Kristoffersen.

– Vi har veldig god dialog med ordføreren, smittevernoverlegen og beredskapssjefen i Stavanger. Jeg kan forsikre alle foreldre og rekrutter at vi gjør vårt beste for unngå smitte i leiren, avslutter han.