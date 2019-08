Bekymret for elsparkesykler på skoleveien

– Sett mot fjoråret har vi hatt en eksplosiv vekst både når det gjelder elsparkesykler til voksne, og til barn og unge. Vi regner med at det er mange tusen flere som er ute nå og bruker disse fremkomstmidlene, sier daglig leder i nettbutikken Stay Classy, Thomas Holstad.

Daglig leder i Stay Classy AS, Thomas Holstad Foto: Stayclassy AS

Vanskelig for små barn

Opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, ber foreldre tenke seg godt om før de slipper ungene på skoleveien med elsparkesykkel.

Skolebarn til fots og skolebarn på elsparkesykkel er ikke en god kombinasjon, mener hun.

– Små barn har litt utfordringer med konsentrasjon. De er små av vekst og de har vanskelig for å se alt vi voksne ser i trafikkbildet. Elektriske kjøretøy er stillegående så de er veldig vanskelige for barn å høre. Den utfordringen vi ser i skoleveien for de minste blir bare større når vi får elsparkesykkelen inn på skoleveien, sier hun.

Regler for elsparkesykkel Ekspandér faktaboks Det er lov å bruke elsparkesykkel på fortauet. Men du må ta hensyn til gående og holde lav fart. Du må helt ned i gangfart på 5-7 kilometer i timen når du passerer gående.

Hvis det er tett trafikk av gående, så har du ikke lov å bruke elsparkesykkelen på fortau eller i gangfelt.

Det er ingen aldersgrense for bruk av elsparkesykkel, men flere av utleiefirmaene har innført 18-årsgrense for leie av sparkesyklene.

Det er ikke påbudt med hjelm.

Hvis du krysser et gangfelt kjørende, har du vikeplikt for kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler.

Hvis du krysser et gangfelt gående, har kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler vikeplikt for deg. Kilde: NAF

I sommer har 14-åringene Benjamin Eriksen og Tobias Kleppe Holme fra Haugesund, kjøpt seg hver sin sparkesykkel.

– Flere og flere har begynt å få det. Du kan kjøre uten å måtte sparke selv, men det er litt kjipt når det går tomt for strøm for da må du sparke og det er tungt, sier Eriksen.

Hjemmefra har guttene fått streng beskjed om å bruke hjelm og å ikke sparke i veibanen.

Og da de begynte i 9. klasse på mandag, tok de seg til skolen på elsparkesykkelen.

– Det er mye enklere og kjekkere, sier Holme.

14-åringene Tobias Kleppe Holme (t.v.) og Benjamin Eriksen bruker elsparkesykkelen når de møtes i byen. Nå blir den også fremkomstmiddel når de skal begynne i 9.-klasse. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Bekymret etter ulykkessommer

Ingen av skolene i Haugesund forbyr elsparkesykler på skoleveien, men skolesjefen vil følge godt med i skolestarten.

– Hvis det skulle vise seg at det blir behov, setter vi oss sammen og ser om vi må lage noen regler, sier Gjertrud Elise Røvær.

I fjor likestilte regjeringen elsparkesykkelbruk med vanlig sykkel. Det betyr at elsparkesykkelen ikke har noen aldersgrense.

I sommer har skadelegevakten i Oslo meldt om et økende antall skadde elsparkesyklister.

Direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

I lys av disse tallene er direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, bekymret for skolebarna.

– På generelt grunnlag er vi litt bekymret fordi vi har sett at det har blitt en god del skader i forbindelse med disse elsparkesyklene. Det er et nytt kjøretøy, de kan gå fort, og det er mange som ikke har så mye erfaring. Den bekymringen vi har, er at litt uerfarne trafikanter kan ta dumme valg, som å kjøre for fort, sier hun.

Alle skolene må lage regler

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller. Foto: Lisbeth R. Traaholt

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller, oppfordrer skoler og foreldre til å lage regler for hva som skal være lov av fremkomstmidler på skoleveien.

– Hvis det skal være god og trygg skolevei for alle, så må nok skolene nå sammen med FAU rundt omkring lage noen regler om hva vi kan bruke og ikke, sier hun.