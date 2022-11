Bekreftet: Mann og kvinne pågrepet for drap

En mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene er pågrepet etter drapet i Stavanger lørdag kveld. – De to ble pågrepet i en politiaksjon ca. klokken 02.00 i natt, sier politiadvokat Marita Hagen, i en pressemelding. Mannen og kvinnen er siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Løvdahls gate.