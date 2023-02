Bekrefter ny sesong av «Cowboyen og kongen»

I dag ble det bekreftet at NRK kommer til å produsere sesong to av TV-serien «Cowboyen og kongen». Sesongen er planlagt publisert i 2024.

– Jeg er stolt og ydmyk over at NRK gir oss mulighet til å lage en ny sesong av serien. Jeg kan love seerne at de har mye gøy underholdning i vente, sier regissør Eirik Gjesdal.

Serien, som er produsert av NRK sin riksavdeling i region vest, følger bonde Arvid Mælands liv og hans mål om å få hugget Kong Haralds ansikt i fjellsiden i Lauperak i Bjerkreim kommune.

– Jeg er veldig stolt av at vi får lage en ny sesong. Jeg gleder meg til å se hvilke sprell Arvid og gjengen finner på denne gang, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen.