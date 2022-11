– Det er en spesiell stemning når man er på åstedet. Det er en grusom handling som har skjedd her. Han opplevde det som tøft.

Det sier forsvarer Stian Kristensen, etter at den tiltalte 52-åringen og resten av rettens aktører var på åstedet ved Gamle Sundvegen på befaring i dag.

I dag var deler av gågata i Kopervik sentrum og Gamle Sundvegen, noen kilometer unna, sperret av.

– Man blir preget av stemningen her, sier Kristensen.

– Stilte dere noen spørsmål eller kommenterte noe underveis?

– Det var politiet som hadde regien, men vi fikk sagt litt underveis, sier forsvareren.

Her er rettens aktører på plass på Gamle Sundvegen. 52-åringen står bak (bildet er sladdet av NRK). Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Siste observasjon

Birgitte Tengs ble sist observert i gågata i sentrum rundt midnatt natt til 6. mai 1995, før hun ble funnet drept tidlig neste morgen av en bonde ved Gamle Sundvegen.

Både aktoratet og forsvarerne mener dagens befaring er viktig for sakens opplysning.

Befaringen begynte i gågata i Kopervik.

– Jeg tror dagen i dag først og fremst har vært veldig nyttig for rettens medlemmer. Man får på plass avstander. Åstedet, og alternative gå- og kjøreruter, sier Kristensen.

Stian Kristensen er forsvarer til mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I Kopervik sentrum ble Birgitte Tengs sluppet av fra en bil litt før midnatt denne natta.

Hun hadde vært på et arrangement på Avaldsnes. Tengs ble observert av flere kjente da hun gikk frem og tilbake i gata. I tillegg til de sikre observasjonene, var det også flere observasjoner av en jente som kan ha vært Birgitte Tengs.

På midten av 1990-tallet var det alltid mye folk og liv i gatene i Kopervik sentrum på fredags- og lørdagskveldene. Birgitte Tengs ankom Kopervik sentrum like før midnatt fredag 5. mai 1995. Der pratet hun med venner, og gikk litt fram og tilbake i Hovedgata i cirka 15 minutter. Kl. 00.07 kjørte en politibil med blålys fra lensmannskontoret og mot sentrum gjennom Statsråd Vinjes gate. Eigil Fagerland og to kamerater som kjørte stripen i Kopervik, fikk politibilen bak seg da begge bilene nærmet seg Hovedgata. Fagerland så seg om etter en plass å parkere og kjørte inntil fortauet i Hovedgata på høyre side, like etter krysset der gågaten slutter. Ved bilen som står foran seg så Fagerland, og en av passasjerene, ei jente som liknet på Birgitte Tengs. Hun snakket med sjåføren inn vinduet eller døra. Var dette drapsmannen som plukket opp Birgitte? Visualisering: Anders Nøkling

Ingen vitner skal ha sett Birgitte Tengs gående langs noen av gårutene eller kjørerutene fra Kopervik sentrum til Gamle Sundvegen denne natta.

Derfor har det vært en sentral teori at hun kan ha blitt kjørt til Gamle Sundvegen.

Her er rettens aktører på plass i Kopervik sentrum i forbindelse med befaring. Befaringen er en del av rettssaken som nå pågår i Haugaland- og Sunnhordland tingrett, der en 52 år gammel mann er tiltalt for det 27 år gamle drapet. Foto: Heiko Junge / POOL / NTB

Åstedet

Rettens aktører ble i dag kjørt til samme sted som Birgitte Tengs ble sluppet av, nedenfor gågata i Kopervik. De har gått opp samme vei som det hun gjorde, og er på stedet der de siste observasjonene ble gjort.

Herfra gikk turen til åstedet med buss. Der Birgitte Tengs ble funnet drept for over 10.000 dager siden. Noen få hundre meter fra hjemmet i Kopervik.

Fra Kopervik sentrum er det flere ruter gjerningsmannen kan ha kjørt til åstedet på Gamle Sundvegen. Å kjøre ut Hovedgata og gjennom Stølebuktvegen er det raskeste. I Øygardsvegen ble et kjærestepar forbikjørt av en bil i høy fart kl 00.15. De så at den svingte inn på en snarvei som førte til Gamle Sundvegen. Fra innkjørselen til Gamle Sundvegen til åstedet er det en drøy kilometer. Her ble Birgitte Tengs funnet drept neste morgen. Visualisering: Anders Nøkling

– Ideelt sett burde denne delen av befaringen ha vært rundt midnatt. Det er jo ikke lys bortover her. Det blir bekmørkt, sier Erik Lea, som er bistandsadvokat til foreldrene til Birgitte Tengs.

Erik Lea er bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er tungt å se hvor disse dramatiske hendelsene har skjedd. Hvor Birgitte har ligget. Det er trist å se hvor nært hun var å komme seg hjem i live.

Båndene på veien skulle i dag illustrere slepesporene som ble funnet på Gamle Sundvegen i mai 1995. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Hvordan håndterte politiet åstedet?

Et sentralt spørsmål i rettssaken er hva som skjedde akkurat på dette stedet for 27 år siden.

Et annet viktig spørsmål, har til nå vært hvordan politiet håndterte åstedet og materialet som ble samlet inn fra Birgitte Tengs.

Hva skjedde egentlig her 6. mai 1995? Foto: Heiko Junge / NTB

Det er funnet DNA fra den tiltalte 52-åringen på strømpebuksa hennes. Mens aktoratet knytter dette funnet til drapshandlingen, har forsvarerne ment at det kan skyldes forurensing og kontaminering.

Det var en bonde som fant Birgitte Tengs da han var ute og kjørte med traktor i 09-tiden 6. mai 1995.

– Jeg så at det var Birgitte. Det var helt jævlig, sa bonden i retten forrige uke.

Han var også sterkt kritisk til politiets håndtering av åstedet i timene og dagene etter drapet.

Én etter én har de politimenn, krimteknikere og Kripos-ansatte forklart seg i retten om hvordan det var på åstedet disse timene og dagene i mai 1995.

Åstedsundersøkelsen i 1995. Forsvarerne har stilt flere spørsmål rundt politifolk og krimteknikere som beveget seg rundt åstedet uten å tilsynelatende ha på seg beskyttelsesutstyr. Foto: Hugo Bergsaker / VG

Var plasten som ble lagt rundt åstedet, og på Birgitte Tengs, brukt?

Hvor mange tok på henne?

Hvem hadde på seg beskyttelsesutstyr?

Hvem bar henne vekk fra åstedet?

Hvordan skjedde det?

– Det handler om at man ikke hadde særlig kunnskap om verken kontaminering eller andre måter et åsted kan bli forurenset på sånn som man har i dag. De tenkte ikke kontaminering i 1995. Det er det som vi tenker er utfordringen, når man bruker ny teknologi på et åsted, som ble sikret i 1995, med en helt annen disiplin enn det man krever i dag, sier Kristensen.

Politiet på åstedet i 1995. Foto: NTB

Også aktoratet har vært åpne på at håndteringen ikke holdt de standarder man har i dag.

– For det første så må vi bare si at de som gjorde den jobben den gangen, gjorde det etter beste evne. Så har vi vært tydelige på hele veien at åstedsdisiplinen den gang, måten man sikret spor på, var annerledes da enn det er nå, sier aktor Thale Thomseth.