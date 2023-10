– Her inne er det minus 25 grader.

Guro Espeland har tatt oss med inn på fryselageret til Jæder, der tonnevis med kjøt blir lagra.

Guro Espeland er dagleg leiar i kjøtforedlingsbedrifta Jæder. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Her på fabrikken på Skurve i Gjesdal produserer dei mat som hamnar på 100 millionar tallerkenar i løpet av eit år.

Og det viser igjen på straumforbruket.

Dei brukar 6 millionar kWh med straum i året. Eller like mykje som 375 husstandar.

– Det er energikrevjande å driva med matproduksjon. Me steiker produkt og så må temperaturen ned igjen, og så har me kjøl og frys, seier Espeland, som er dagleg leiar i Jæder.

Lagar burgarar på solkraft

På taket på den 11.000 kvadratmeter store fabrikken er 600 kvadratmeter dekka med solceller. Det gir nok straum til å laga nokre av burgarane. Men nå vil dei produsera endå meir av den straumen dei brukar sjølv.

– Me ønsker å legga meir solceller på taket. På vinteren er det ikkje så mykje sol, men mykje vind. Så gardsvindmøller er også noko me ser på.

Jæder har lagt 600 kvadratmeter med solceller på taket, nå vil dei ha meir. Foto: Gry Surdal Espeland / Jæder

Fabrikken ligg i Rogaland og det er blant områda i Noreg der straumprisen er høgast.

Frå 2011 til 2021 betalte Jæder ein spotpris på 28 øre. I 2022 var den 212 øre og hittil i år er den i snitt på 93,5 øre.

Straumkostnadane har med andre ord blitt både høgare og meir ujamne.

Difor ønsker kjøtforedlingsbedrifta nå å produsera om lag 20 prosent av eige forbruk.

– Det er ein vinn-vinn situasjon. Me vil både belasta nettet mindre og i tillegg vil me få lågare straumkostnadar og bli meir sjølvforsynte, seier Espeland.

Men det kostar å gjera ei slik investering. Og fram til nå har det ikkje vore statleg støtte å hente for bedrifter som vil gjera slike tiltak.

Vil ha statlege middel til energieffektiviserande tiltak

– Eg høyrer om enormt mange som har lyst å gjera noko, men som treng det vesle ekstra for å kunne gjera det, seier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Saman med LO la NHO nyleg fram ein strategi for energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon.

– Energieffektivisering i bygg og industri vil gi store gevinstar. Det er nøkkelen til å avgrensa kraftforbruket og redusera behovet for å bygga ut meir kraft, seier regionleiar i LO i Rogaland, Eirin Sund.

Både LO og NHO har forventa pengar til slike tiltak over statsbudsjettet. Og i dag blei det kjent at regjeringa løyvar 180 millionar kronar ekstra til Enova, som skal gå til energieffektiviserande tiltak.

Eirin Sund er regionleiar i LO i Rogaland. Foto: Erik Waage/NRK

– Dette er ein start, men beløpet burde vore langt høgare. 180 millionar rekker ikkje langt. Eg håpar likevel at det er dette Jæder og andre treng for å kunna starta produksjon av straum med sol og vind, og lagre overskotet i batteri, seier Grindland.

Ho meiner det er spesielt viktig at bedrifter som ligg i område med høg straumpris får støtte, som i Rogaland.

– Straumprisane her i Rogaland er veldig, veldig høge, det betyr at bedriftene ikkje har så mykje pengar disponibelt til å gjera andre tiltak som er fornuftige. Dermed treng ein nå støtte for å kunne gjera dei ekstratiltaka for å kunna vera energieffektive.

Guro Espeland i Jæder er tydeleg på kva dei vil gjera, dersom dei får statleg støtte som monnar.

– Då ville me ha kome i gang med det. Då er me klare.