Bedrifter bekymret i Sokndal

15 bedrifter har sendt et bekymringsbrev til politikerne og rådmannen i Sokndal etter det de oppfatter som mangelfull behandling og framdrift i saker, skriver Agderposten. Bedriftene tar ikke stilling til konfliktene mellom rådmann og flere kommunalsjefer, men ber ledelsen og politikerne rydde opp for å få på plass tjenester de må ha for å skape og bevare arbeidsplasser i kommunen.