Bedre vilkår for CHC

CHC Group, som er toppselskapet bak norske CHC Helikopter Service AS, har fått godkjent en omorganiseringsplan i en amerikansk domstol for å restrukturere selskapet og unngå konkurs. Dermed får det norske helikopterselskapet bedre vilkår for leasingavtaler og frisk kapital inn i toppselskapet.