Bedre tider for kontorlokaler

Leieprisene for kontorlokaler i Stavanger-området kan ha nådd bunnen, mener daglig leder Jon Gunnar Benestad i Norwegian Properties i Stavanger. Benestad sier til Dagens Næringsliv at de nå ser en tendense til oppgang i leieprisene for kontorlokaler mellom Stavanger sentrum og Hinna, mens Forus har store utfordringer med leienivået.