Bedre salg i Rogaland

Salg av nye boliger stuper i Norge, men i Rogaland går vi mot strømmen. Mens fallet særlig i Oslo og i Trøndelag går kraftig ned stabiliserer salget seg i Rogaland, på et nivå høyere enn vi hadde i fjor. Dette er svært positivt og er nok et tegn på at ting går i riktig retning. Selv om salget ikke er på nivå fra toppårene, så er det veldig gledelig at det stabiliserer seg og at vi ikke ser et fall, som de ser andre steder.