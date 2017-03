Bedrageridømt

En mann i 40-årene fra Tysvær er dømt til fengsel for bedrageri i 75 dager, skriver Haugesunds Avis. Mannen har gjentatte ganger lurte en mann i slutten 80-årene for penger og ting verdt godt over 100.000 kroner. Totalt skal mannen ha klart å bedra seg til en sum på 251.382 kroner over et lengre tidsrom.