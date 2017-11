Beboere fikk flytte hjem igjen

De rundt 15 personer som ble evakuert i forbindelse med brannen på Fister i går ettermiddag, kunne flytte hjem igjen i løpet av kvelden i går. Det som brannvesenet trodde var en gassflaske i branntomta, viste å seg å være en oksygenflaske, og sikkerhetsventilen i flasken var utløst. To naust, to båter, to fritidsboliger og en bil gikk med i brannen som startet i 15-tiden i går ettermiddag.