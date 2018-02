Beboer våknet av innbruddstjuv

En beboer på Vaulen i Stavanger ble like etter klokken elleve søndag kveld vekket av at uvedkommende var i huset. Det viste seg at et vindu var knust, og at en person hadde tatt seg inn og stjålet en laptop og en mobiltelefon. Politiet har vært i boligen, og søkt etter tjuven i området, uten resultat.