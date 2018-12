Båttjuverimistenkte sett fri

Politiet blei i går ferdige med avhøyr av dei tre som er sikta for tjuveri av båten som byrja å brenne ved Mjølsnesholmane nær Finnøy tysdag. Dei tre er no sett fri. Mennene, som er mellom 18 og 21 år, har nekta for å ha noko med brannen å gjere.