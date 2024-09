Båtfører i 30-årene siktet etter at to personer ble funnet døde i sjøen

Politiet fortsetter etterforskningen etter at to unge menn ble funnet døde i Hidlefjorden søndag.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp, men dette er noe vi søker å belyse gjennom etterforskningen. Det er også for tidlig å si noe hva som er årsaken til ulykken, skriver politiadvokat Øyvind Bore i pressemeldingen.

– Det jeg kan si er at politiet har fått opplysninger om at en båtfører meldte fra til politiet og HRS natt til søndag om at han sannsynligvis hadde kjørt på noe i sjøen, uten at melder visste hva dette var. I går leste båtfører i sosiale medier at en vannskuter var funnet med skader, og meldte derfor ifra på nytt. Søk ble deretter iverksatt.

Båtføreren i 30-årene har fått status som siktet, ettersom det er tatt beslag i båten og hans mobiltelefon.