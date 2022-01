Trafikk: Rogaland

Båter innstilt på grunn av uvær

Ruten mellom Røvær og Haugesund er innstilt inntil videre grunnet værforholdene, melder Norled. I tillegg meldes det også om kansellerte avganger for Utsira-båten.

Fjord1 melder på sine sider at ferjene over Boknafjorden går til og fra Hanasand i stedet for Mortavika.

Det er varslet stiv kuling utsatte steder i Rogaland, først på dagen nordvestlig liten storm, full storm på kysten i sør. Fra i formiddag nordvest sterk kuling, på kysten i sør liten storm. Regnbyer, snøbyer over 400–600 m.