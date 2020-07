Båt på grunn

Nødetatene, sammen med redningskøyta, rykket i natt ut til Lygresundet sør for Egersund etter at det kom en melding om at en båt hadde gått på et skjær. Redningsskøyta fant to personer om bord. En av de skal være lettere skadet og ble kjørt til SUS. Politiet mistenker at alkohol har vært inne i bildet og har opprettet sak.