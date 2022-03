Basketak om pris for taxitur

Det skal ha oppstått et basketak mellom en taxisjåfør og en kunde i Time klokken 03.45. Det var taxisjåfør som meldte fra om at han var blitt angrepet av en kunde etter at de hadde kranglet om pris for turen.

Da politiet oppsøkte kunden, en mann (32), hadde han et kutt i ansiktet, og ble tatt med til legevakten. Ifølge politiet var kunden betydelig mer skadet enn taxisjåføren, og politiet oppretter sak.