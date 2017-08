Basehopperulykke ved Kjerag

– Vi har fått melding om at luftambulansen fra Stavanger klarte å hente den skadde basehopperne ut ved bruk av underhengene redningsmann. De tok vedkommende med ned til Geiteneset, sier redningsleder Kjetil Hagen ved HRS til NRK.

Skadeomfanget til den skadde basehopperen, som skal ha gått i fjellveggen, er ennå ikke kjent. Ulykken skal ha skjedd vest for Kjerag. Luftambulansen landet på Geiteneset, og fikk kontakt med basehopperne som mannen hoppet sammen med.

– Da vi fikk meldingen, ble det sendt inn en luftambulanse og et Sea King redningshelikopter. Luftambulansen landet på Geiteneset og fikk kontakt med de han hoppet sammen med, sier Hagen.

Luftambulansen kom deretter i kontakt med den skadde via radio.

Slet med å hente ut hopperen

Arbeidet med å lokalisere vedkommende ble satt i gang etter at luftambulansen kom i kontakt med basehopperen. Ved 18.15-tiden meldte HRS at Sea King-helikopteret var på vei tilbake til Sola for å hente en alpin redningsgruppe, fordi de ikke klarte å løfte vedkommende ut med heis.

– Vi har ennå ikke fått noen opplysninger om hvem basehopperen er eller om skadeomfanget, sier Hagen.

Klokken 18.35 opplyste Hagen at luftambulansen hadde klart å hente ut hopperen ved bruk av underhengene redningsmann.

NRK oppdaterer saken.