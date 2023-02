Barnevernssak i Stavanger blir Bollywood-film

En norsk barnevernssak fra 2011 der to indiske barn ble tatt fra foreldrene sine, blir Bollywood-film i India.

Det melder Aftenposten og VG.

17. mars er det premiere på storfilmen «Mrs. Chatterjee Vs Norway». Bollywood-filmen handler om en sak fra 2011 da barnevernet i Stavanger fratok to små barn fra et indisk ektepar. En bekymringsmelding fra barnehagen fikk barnevernet til å gripe inn, og det endte med at barnas onkel fikk omsorg for barna.

Foreldrene mente det skjedde på grunn av kulturelle forskjeller, mens det ifølge Stavanger kommune handlet om barnas beste.

Saken fikk stor oppmerksomhet i indiske medier, der den fikk kallenavnet «Norway Nightmare». Indiske myndigheter engasjerte seg sterkt. Også Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, ble involvert.

Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune sier til VG at denne filmen bør gjøre at norsk barnevern «våkner».

– Denne filmen vil forsterke Norges dårlige omdømme internasjonalt, og det er fortjent, sier hun.

Kristin Ugstad Steinrem fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) sier at filmen kan føre til feilaktige oppfatninger av norsk barnevern, og det i så fall er det er uheldig for tilliten til systemet.

(NTB)